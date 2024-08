Мэрилин Мэнсон выпустил первый за четыре года трек

Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон представил трек As Sick As The Secrets Within. Сингл стал первой работой звезды в рамках контракта с немецким лейблом Nuclear Blast Records.

© Звук

Мелодичная, напористая композиция рассказывает, по-видимому, о саморазрушении и внутренней боли.

As Sick As The Secrets Within — также первый трек Мэнсона после обвинений его в психологическом и физическом насилии. В 2021 году их выдвинула бывшая невеста исполнителя, актриса Эван Рэйчел Вуд, а затем ее поддержали несколько других женщин. Все обвинения артист отрицает.

2 августа начинается первый с 2019-го тур Мэрилина совместно с группой Five Finger Death Punch.

Последний альбом шок-рокера, WE ARE CHAOS, увидел свет в 2020-м.