Долги Ивлеевой могут сильно увеличиться

Налоговый юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что долги блогера Анастасии Ивлеевой могут сильно увеличиться. В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что это связано с заявленной прибылью фирмы, в которой у девушки есть почти половина доли.

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По словам мужчины, на данный момент взыскание налоговой задолженности с граждан производится в судебном порядке. Налогоплательщика могут побудить рассчитаться с долгами благодаря разным возможностям, но что касается Ивлеевой, ограничений таких как приостановка оборотов по счетам в банках или запрет определенных действий, включая выезд за границу, в ее случае нет.

«По крайней мере сведения о них в государственном реестре отсутствуют», — объяснил Хаминский.



Но юрист обратил внимание на основной коммерческий актив блогера – ООО «Коленки пчелы», в котором блогеру принадлежит 45%. Имея неплохие показатели выручки – 2,8 млрд рублей в 2023 году — прибыль составила всего 27 млн рублей.

«Согласно применяемой ФНС методике назначения выездных налоговых проверок, такие скудные результаты финансово-хозяйственной деятельности практически неминуемо приведут к назначению ВНП. И тогда налоговые претензии обещают стать на порядки выше, чем нынешние 3,7 млн рублей», – пояснил Хаминский.



Ранее мы писали о том, почему блогер Анастасия Ивлеева после «голой вечеринки» и проблем с налогами не сбежала из России.