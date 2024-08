Fred again.. анонсировал новый альбом

Британский электронный музыкант и продюсер Fred again.. в своих соцсетях объявил о выпуске новой, четвертой по счету пластинки под названием ten days. Релиз ожидается 6 сентября. 25 октября студийник выйдет на виниле.

Каждый из десяти треков альбома посвящен определенному дню.

«За последний год было много безумных, сумасшедших моментов, но в основном все они связаны с очень маленькими, тихими, интимными моментами», — объяснил Фред суть лонгплея.



В записи приняли участие такие артисты, как Skrillex, Four Tet, The Japanese House, Anderson .Paak, и другие. В ten days войдут уже знакомые слушателям синглы adore u, ten и places to be.

Недавно музыкант выложил видео c записью своего камерного выступления на крыше в Лондоне.