Умер сооснователь группы «СерьГа» Сергей Левитин

Сооснователь группы «СерьГа» гитарист Сергей Левитин умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщил музыкант Гарик Сукачев.

Левитин ушел из жизни 1 августа. Причина смерти гитариста не называется, отмечает РЕН ТВ.

«Сергей стоял у истоков групп "Серьга" и "Мордор", был гитаристом "Ва-банка"», — написал Сукачев в Telegram-канале.



Кроме того, Левитин в качестве саунд-продюсера работал над альбомами группы «Алиса».

Смерть музыканта подтвердила группа Mordor.