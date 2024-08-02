Умер сооснователь группы «СерьГа» Сергей Левитин
Сооснователь группы «СерьГа» гитарист Сергей Левитин умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщил музыкант Гарик Сукачев.
Левитин ушел из жизни 1 августа. Причина смерти гитариста не называется, отмечает РЕН ТВ.
«Сергей стоял у истоков групп "Серьга" и "Мордор", был гитаристом "Ва-банка"», — написал Сукачев в Telegram-канале.
Кроме того, Левитин в качестве саунд-продюсера работал над альбомами группы «Алиса».
Смерть музыканта подтвердила группа Mordor.
«Ушел наш соратник и друг, один из создателей группы... наше музыкальное сердце…» — говорится в сообщении на странице коллектива в социальной сети «ВКонтакте».