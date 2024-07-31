Брюс Дикинсон представил клип Resurrection Men

Рок-музыкант Брюс Дикинсон, известный как фронтмен группы Iron Maiden, выпустил клип на сольную песню Resurrection Men (2024). В нем показаны концерты артиста в рамках недавно завершившегося тура The Mandrake Project.

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«Это видео — моя благодарность всем, кто приходил посмотреть на нас на фестивалях, в клубах, театрах и на аренах. Кто сказал, что поклонникам метала не понравится терменвокс, бонго и серферские гитары в стиле Дика Дейла? Моим, конечно, нравится!» — отметил исполнитель.



Тур проходил в поддержку сольного альбома Дикинсона The Mandrake Project, который увидел свет в марте и стал первым полноформатным релизом артиста за 18 лет. Гастроли завершились 21 июля концертом в Греции.

Ранее вокалист Iron Maiden рассказал, как изменился его голос за последние 30 лет.