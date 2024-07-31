Оперная певица Анна Нетребко впервые с 2019 года выступит в США, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники.

По данным агентства, концерт российской исполнительницы пройдет во Флориде на площадке Palm Beach Opera 3 февраля 2025 года.

«Насладитесь элегантным ужином и кампанией международно признанной сопрано Анны Нетребко, которая вместе с пианистом Анхелем Родригесом представит сольную программу», — призвали организаторы.



Напомним, что на площадке выступали ведущие оперные исполнители прошлых лет и современности — Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Рене Флеминг, Брин Терфель, Изабель Леонард, Петр Бечала и Надин Сьерра.

Журналисты отметили, что анонсы появились как на сайте Palm Beach Opera, так и на странице Нетребко. Вместе с тем, продажа билетов пока не открыта.

Ранее сообщалось, что на фоне международной повестки певица сделала паузу в концертной деятельности. В сентябре 2023 года она все же вернулась на сцену — выступила в «Берлинской опере».