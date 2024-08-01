Стало известно, какой поступок Бена Аффлека разбил сердце Дженнифер Лопес

Голливудский актер Бен Аффлек разбил сердце певицы Дженнифер Лопес покупкой собственной недвижимости в день ее рождения. Об этом сообщает издание Daily Mail.

© Газета.Ru

Инсайдер из окружения знаменитостей заявил, что Дженнифер Лопес сильно ранило то, что ее муж приобрел новый дом за $20,5 млн в ее юбилей. По словам источника, поступок Бена Аффлека окончательно испортил их отношения с певицей, поэтому теперь развод неизбежен. Отмечается, что документы подготовлены, но не поданы. Как только знаменитости направят их в суд, они выпустят совместное заявление.

«Честно говоря, в итоге они не смогли прийти к компромиссу. То, что у них было раньше, ушло, и они оба с этим смирились», — рассказал другой источник издания.



В мае появились слухи о том, что у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер переехал из их особняка в арендованный дом. При этом инсайдер отметил, что артист не виноват в разладе.

В конце июня Дженнифер Лопес улетела в отпуск. Певицу заметили в компании друзей в Италии. При этом Бен Аффлек остался со своими детьми в Лос-Анджелесе. Недавно стало известно, что знаменитости провели вторую годовщину свадьбы раздельно, чем подогрели слухи о разводе. Кроме того, Бен Аффлек пропустил вечеринку по случаю дня рождения Дженнифер Лопес.