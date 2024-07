Ашер выпустит фильм-концерт с выступления в Париже

Американский певец Ашер анонсировал фильм-концерт Usher: Rendezvous In Paris. Лента, запечатлевшая прошлогоднюю восьмидневную резиденцию артиста в парижской La Seine Musicale, выйдет 12−15 сентября.

«Для меня было честью выступить в городе огней, и мне не терпится поделиться с вами этим подарком», — написал Ашер в соцсетях.



Синопсис гласит: «В фильме, снятом во время Парижской недели моды в La Seine Musicale, представлены такие хиты, как Yeah!, My Boo, Love In This Club, и другие из 30-летней карьеры Ашера, исполненные с невиданными ранее костюмами, передовым освещением и спецэффектами. Ашер не только переносит яркие впечатления живого концерта на экран, но и дает зрителям возможность заглянуть за кулисы, создавая глобальный фильм, который вы не захотите пропустить».

Режиссером выступил Энтони Мэндлер, снимавший клипы для Тейлор Свифт, Бейонсе, Рианны, Эминема, Дрейка, Кристины Агилеры и других суперзвезд.

Ашер вернулся в центр внимания публики после своего громкого выступления на Суперкубке в феврале. Трансляцию события посмотрело более 123 миллионов человек — за это исполнитель был номинирован на премию «Эмми».