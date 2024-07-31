Дочь Джуда Лоу сняли в бикини на пляже с возлюбленным

Дочь британского актера Джуда Лоу Айрис Лоу сняли в откровенном наряде во время отдыха с возлюбленным на Барбадосе. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

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23-летнюю манекенщицу запечатлели на пляже в бикини бренда Fruity Booty в красно-белую клетку, которое обнажало ее ягодицы. Кроме того, она надела на голову темно-коричневую повязку, а также выбрала в качестве украшения цепочку с кулоном.

В свою очередь, компанию девушке составил ее 25-летний избранник — защитник «Ливерпуля» и сборной Англии по футболу Трент Александер-Арнольд. Он предстал перед камерой в бежевых купальных шортах с завязками. На полученных кадрах спортсмен и модель обнимали друг друга, однако известно, что официально пара не объявляла о своих отношениях.

В мае Айрис Лоу посетила Каннский кинофестиваль во Франции в прозрачном платье без бюстгальтера.