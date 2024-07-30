Дудь* закрыл свое интернет-медиа

Журналист Юрий Дудь* (Дудь Ю. А. признан иностранным агентом) закрыл свое интернет-медиа «Битрэй» спустя почти два года после открытия. Как сообщает Telegram-канал Mash, за это время в нем так и не появилось ни одного сотрудника, кроме гендиректора.

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Руководителем фирмы выступал помощник Дудя* Александр Кочетков, который периодически давал комментарии от лица блогера. В качестве вида деятельности у «Битрэй» было выбрано СМИ, художественное творчество, исполнительские искусства, а уставной капитал составлял 100 тысяч рублей. Отчетов о выручке со дня регистрации компании Кочетков так и не предоставил в ФНС, хотя подавал заявление о переходе на упрощённую систему налогообложения.

Недавно Дудь* подал документы на ликвидацию «Битрэй». По одной из версий, его могли создать для исполнения требований законодательства об иноагентах и передачи соответствующей отчетности. Канал отмечает, что созвучное названию СМИ слово betray с английского переводится как «предавать».

*Дудь Ю. А. признан иностранным агентом