Серж Танкян представил клип на песню Justice Will Shine On

Лидер американской альт-метал-группы System of a Down Серж Танкян выпустил видео на сингл Justice Will Shine On. Трек войдет в его грядущий мини-альбом Foundations, релиз которого намечен на 27 сентября.

В клипе Серж вместе со своим коллективом музыкантов исполняет композицию на черном фоне. В ролике также появляются архивные черно-белые фотографии.

В апреле артист рассказал, что в предстоящем EP окажутся песня из ранних времен System of a Down и пара треков из времен его дебютного сольника Elect the Dead (2007). Кроме того, он рассказал, что System of a Down нужно для записи нового материала.