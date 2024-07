Новая книга фронтмена Lamb of God Рэнди Блая выйдет в следующем году

Мемуары лидера американского грув-метал-коллектива Lamb of God Рэнди Блая увидит свет 18 февраля 2025 года. Книга получила название Just Beyond The Light: Living With The War Inside My Head (с англ. «За пределами света: жизнь с войной в моей голове»).

Издательство Hachette Books описало произведение как «захватывающие и откровенные мемуары о саморазвитии и сохранении правильного взгляда на вещи в трудные времена». Блай описывает в ней свое детство, рассказывает о своем подходе к жизни, передает Blabbermouth. Книга разделена на главы, каждая из которых представляет собой отдельную историю.

Мемуары станут продолжением первой книги Рэнди Dark Days: A Memoir (2015). По словам музыканта, новую автобиографию было сложнее писать, потому что он не знал ее точной структуры, когда начинал работу.

Ранее бывший продюсер Lamb of God рассказал о поп-идее в их лонгплее Ashes of the Wake (2004).