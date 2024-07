Дэвид Линч раскрыл подробности предстоящего альбома с Кристой Белл

Американский режиссер Дэвид Линч рассказал о деталях своего грядущего альбома Cellophane Memories, записанного вместе с его давней подругой, певицей Кристой Белл. Выяснилось, что в лонгплее использованы старые аудиозаписи кинематографиста и его коллег по культовому сериалу «Твин Пикс» (1990-2017).

В интервью The Guardian Линч рассказал, что во время работы над пластинкой обнаружил в студии в Лос-Анджелесе серию жестких дисков. Оказалось, что на них записаны его собственные старые произведения, а также сочинения Дина Херли и Анджело Бадаламенти, создавших музыку для «Твин Пикс».

В альбоме Линч смешал новый материл и найденные записи. Он написал тексты песен по методике «поток сознания» (этот прием имитирует непрерывное течение мыслей), а Криста Белл исполнила их без репетиций.

Это был голодный проект, и я его кормил, а если у меня не было еды, я ее готовил. Криста Белл — великий талант. Я кормлю ее текстом, а потом она идет петь, а я задерживаю дыхание, сосредотачиваясь на ней, и получается прекрасно! Дэвид Линч режиссер



В июне Линч и его напарница выпустили первый сингл из альбома Sublime Eternal Love, что в переводе означает «Возвышенная вечная любовь».

«Сейчас мы живем в чрезвычайно беспокойном мире, — отметил режиссер. — Такая вещь, как "возвышенная вечная любовь", возможна среди людей, и каждый должен знать, что она существует внутри нас».



Линч впервые анонсировал новый проект в конце мая. О том, что этим проектом будет именно альбом, а не фильм, стало известно чуть позднее, в июне.

Предстоящий релиз — уже не первая коллаборация Линча и Кристы Белл. Певица записала саундтрек для последней на данный момент картины режиссера «Внутренняя империя» (2006). В сотрудничестве с Линчем Белл выпустила альбомы This Train и Somewhere in the Nowhere (2017). Кроме того, артистка появилась в роли агента ФБР Тэмми Престон в третьем сезоне «Твин Пикс» (2017).