Скончался экс-басист Spiritbox Билл Крук

Ушел из жизни бывший бас-гитарист канадской метал-группы Spiritbox Билл Крук. Эту информацию подтвердил друг Крука Кай Турманн. Причина смерти музыканта неизвестна.

Билл играл в Spiritbox с 2018 по 2022 год. Коллектив опубликовал заявление, что решение о расставании с Круком было принято обоюдно и никто не испытывает обид. Его заменил басист Джош Гилберт, ранее игравший в As I Lay Dying.

7 июля музыкант выкладывал в одной из соцсетей пост о том, что он работает с Аароном Гиллеспи из Underoath над новой музыкой.

Ранее стало известно, что скончался Джон Мейолл, один из патриархов британского блюз-рока.