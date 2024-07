Вышел альбом с неизданными песнями группы SEREBRO

Продюсер Максим Фадеев в преддверии перезапуска своего поп-детища SEREBRO объявил о выпуске пластинки с анрелизами коллектива, тем самым как бы подводя черту под старой историей трио. На деле же «11», а именно такое название получил альбом, по большей части представляет собой сборник главных хитов группы: из 21 трека ранее не выпускались только четыре.

© Звук

Новыми для слушателей SEREBRO оказались композиции Intro, I'm a Diva, Dress Me, Hi, Claire. Как можно заметить по треклисту, который в своем Telegram-канале публиковал Фадеев, всем этим песням более 10 лет. Intro было записано в 2008 году, Dress Me — в 2009-м, Hi, Claire — в 2010-м и I'm a Diva — в 2013-м. Получается, это такой своеобразный привет из тех времен, когда в коллективе еще была Елена Темникова, покинувшая его в далеком 2014-м.

Некоторые поклонники, ожидавшие большее количество архивных треков, выразили свое разочарование. Особенно их расстроило отсутствие в сборнике песни Red Light, которую кто-то ждет уже более десяти лет. И судя по тому, что Фадеев решил официально подытожить ту эпоху в творчестве коллектива, вряд ли материал будет выпущен с новым составом.

При всем этом «11» нельзя назвать плохим сборником, поскольку в нем довольно грамотно миксуются большие хиты с не самыми очевидными треками и анрелиз-бонусом в конце. Пластинка точно порадует тех, кто от нее не ждал откровений, а также любителей российской поп-музыки десятых и нулевых. Так что слушаем, ностальгируем и готовимся к тому, что нам подарит перезапуск SEREBRO.

