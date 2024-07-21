Боня осудила поведение Тарасова

Виктория Боня, будучи гостьей шоу на RuTube, прокомментировала поведения Дмитрия Тарасова после развода с Ольгой Бузовой. Телеведущая заявила, что футболист воспользовался разводом ради хайпа и личной выгоды. Об этом пишет 5 Канал

«Один сделал на разводе карьеру, можно сказать, кормит семью — детей с новой женой, а другая все никак не может забыть эту горечь, которую она испила», — сказала Боня.



Бывшая коллега Бузовой по шоу «ДОМ-2 уверена, что Дмитрий Тарасов лишен такта и повел себя неблагородно, организуя новую семейную жизнь в доме, который строили с прежней супругой

«Потом приводишь туда другую женщину и с ней там рожаешь, хотя Оля выбирала шторки, столы, плитку и занималась черновой работой», — рассказала Виктория Боня.



Как отметила Виктория, Тарасов повел себя «немножко по-животному».

Напомним, что у Тарасова сейчас третий брак. Он был женат на Оксане Пономаренко в 2008-2012 годах, у пары есть дочь Ангелина 2009 года рождения. Затем Дмитрий вступил в брак с Ольгой Бузовой, а после нее – с моделью Анастасией Костенко, пара воспитывает четверых детей.