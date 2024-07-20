Милявская исполнила песню Моргенштерна*

Лолита Милявская выступала на сцене концертной площадки Roof Place в Санкт-Петербурге. В числе других она исполнила песню рэпера Моргенштерна «Cadillac», информирует Gazeta.ru.

Милявская также исполнила свою новую композицию «OFFSET». Клип к ней вышел в свет 19 июля. В ролике Лолита шутит над своими приключениями из-за «голой» вечеринки Насти Ивлеевой.

Сначала звезда гордо заявляет, что не будет ни перед кем извиняться. Далее показано, как ей приходится выступать в какой-то забегаловке, поскольку на приличные площадки ее не пускают из-за испорченной репутации. клип заканчивается фразой:

«Я готова извиниться. Концерты будут?».



Отметим, что исполнительница хита «На Титанике» возвращается к частным выступлениям после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Артистка подняла прайс с 4 млн рублей до 5. Также она просит 500 тыс. рублей за технический райдер.

Главным условием певицы является адекватность заказчика. Милявская готова приехать за город, выступить и после сесть за один стол с гостями. При этом она отказывается от квартирников с гитарой.

*Признан в РФ иностранным агентом