Джо Джонас анонсировал первый за 13 лет сольный альбом

Американский певец Джо Джонас, известный по участию в трио Jonas Brothers, выпустит сольный альбом Music for People Who Believe in Love 18 октября. Его предыдущая полноформатная работа Fastlife увидела свет в 2011-м.

В качестве лид-сингла Джо выпустил песню Work It Out (2024).

«Этот альбом — праздник благодарности, надежды и любви. Эти песни отражают мою жизнь с высоты птичьего полета, отмечая множество благословений вокруг меня», — передает Billboard слова музыканта.



По словам Джо, грядущая пластинка расскажет о его опыте быть отцом, другом для самого себя и для окружающих, а также о радости, которую ему приносит любимое дело.

«Мне невероятно повезло путешествовать по миру и общаться с людьми с помощью музыки, а также иметь возможность работать над этим проектом с некоторыми из самых талантливых музыкантов, сонграйтеров и продюсеров», — отметил артист.



Между релизом первой и предстоящей второй сольной пластинки Джо пел в собственной группе DNCE. Она была активна в 2015–2016 годах и наиболее известна по хиту Cake by the Ocean (2015).

Последний год выдался для исполнителя непростым. В сентябре 2023-го он решил развестись с женой, актрисой Софи Тернер, после четырех лет брака. Судебная тяжба из-за опеки над детьми шла во время тура Jonas Brothers в поддержку альбома The Album (2023). Гастроли продолжаются до сих пор: финальный концерт состоится в октябре в Польше.