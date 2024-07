Рэпер RZA выпустит альбом с музыкой для балета

Американский рэпер RZA анонсировал альбом A Ballet Through Mud с композициями к одноименному балету. Музыка будет записана в исполнении симфонического оркестра Колорадо.

Пластинка из 11 сочинений выйдет 30 августа, сообщает Pitchfork.

Премьера балета с музыкой RZA состоялась в прошлом году в Концертном зале Беттчера в Денвере, штат Колорадо. По словам артиста, на создание столь необычного проекта его вдохновили собственные детские записи.

«Я сочиняю всю свою жизнь, хотя изначально и не осознавал, что занимаюсь именно этим. Вдохновение для A Ballet Through Mud я черпал из своих самых ранних творческих работ, написанных еще подростком, но их темы универсальны — любовь, открытия и приключения. Надеюсь, люди сделают мою музыку саундтреком своей жизни, превратив поход до продуктового или обед с близкими в нечто волшебное, вдохновляясь и позволяя своему воображению перенести их в другой мир хотя бы на мгновение», — отметил музыкант.



Предыдущий полноформатник рэпера RZA Presents: Bobby Digital and The Pit Of Snakes вышел в 2022-м. Его RZA записал с собственным «внутренним персонажем» по имени Bobby Digital. Лонгплей послужил саундтреком к его графической новелле.