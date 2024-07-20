Меладзе объявили «негласный бойкот»

Валерий Меладзе в свое время прекрасно зарабатывал в России. Певец гастролировал с концертами, выступал на корпоративах крупных компаний и частных вечеринках у олигархов.

Но после того, как Меладзе выразил свое отношение к СВО, ситуация изменилась. Широкая публика не ждет его концертов, а руководители компаний и обеспеченные россияне предпочитают приглашать исполнителей с иной гражданской позицией.

Как пишет «Московский Комсомолец», музыканту объявлен негласный бойкот. Вместо Меладзе зовут Сосо Павлиашвили. Соответственно, опальный певец лишился заработка.

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Продюсер Сергей Лавров рассказал, что раньше Меладзе зарабатывал очень хорошо.

«Он всегда пользовался спросом на югах. В Сочи, если объявляли его концерт, всегда был аншлаг, потому что там очень много грузин проживает. На него там было просто какое-то паломничество».



А сейчас предложений из России нет совсем.

«У меня за последние два года запросов на Меладзе не было. Сами заказчики в России не спешат его приглашать на свои праздники. Зачем людям лишние проблемы? Те, кто очень хочет видеть именно его и у кого есть лишние деньги, могут отметить свой праздник где-нибудь в Италии или в Дубае. И туда его пригласить», - объяснил Лавров.



Верность и преданность Отечеству певец Валерий Меладзе мог бы доказать, к примеру, продав свою виллу в Испании и пожертвовав вырученные средства на нужды СВО, предложила опальному артисту общественная организация «Ветераны России».