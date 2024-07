Группа The xx записывает новый альбом

Британский диджей и продюсер Jamie xx сказал, что трио The xx работает над новой пластинкой. По словам музыканта, сейчас они хорошо проводят время. Электронщик добавил, что работа с коллегами напоминает ему воссоединение супергеройской команды «Мстители».

Сейчас все три участника The xx активно занимаются сольными карьерами, но музыканты дружат и участвуют в проектах друг друга.

«Всегда так приятно снова встретиться с ними. Они вышли со мной на сцену в Гластонбери, и я не мог перестать улыбаться», — цитирует портал Dork слова артиста.



Участница The xx Роми Мэдли Крофт, известная под псевдонимом Romy, выпустила свой дебютный альбом Mid Air в 2023. Другой участник трио Оливер Сим представил свою запись Hideous Bastard в 2022-м.

Напомним, что последний альбом The xx под названием I See You вышел в 2017 году. Релиз получил восторженные оценки критиков и фанатов. 20 сентября Jamie xx представит второй сольный альбом In Waves.