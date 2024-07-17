Девушка Брэда Питта приучила актера к личной гигиене

Девушка голливудского актера Брэда Питта Тренер Инес де Рамон приучила звезду к правилам личной гигиены. Об этом сообщает In Touch Weekly со ссылкой на собственный источник.

Как рассказал собеседник издания, раньше Питт не отличался особой чистоплотностью. По его словам, иногда даже доходило до казусов — якобы коллеги актера могли пожаловаться на неприятный запах от Питта. Однако это изменилось после встречи актера с Инес де Рамон.

«Он действительно изменился ради Инес. Брэд раньше был довольно апатичен в том, что касается принятия душа и мытья головы. Когда он принимал душ, пользовался только мылом и водой. Он также отказывался пользоваться дезодорантом или одеколоном», — добавил он.



Ранее Брэд Питт впервые вышел на публику с Инес де Рамон.