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Девушка Брэда Питта приучила актера к личной гигиене

Девушка голливудского актера Брэда Питта Тренер Инес де Рамон приучила звезду к правилам личной гигиены. Об этом сообщает In Touch Weekly со ссылкой на собственный источник.

Девушка Брэда Питта приучила актера к личной гигиене
© globallookpress.com

Как рассказал собеседник издания, раньше Питт не отличался особой чистоплотностью. По его словам, иногда даже доходило до казусов — якобы коллеги актера могли пожаловаться на неприятный запах от Питта. Однако это изменилось после встречи актера с Инес де Рамон.

«Он действительно изменился ради Инес. Брэд раньше был довольно апатичен в том, что касается принятия душа и мытья головы. Когда он принимал душ, пользовался только мылом и водой. Он также отказывался пользоваться дезодорантом или одеколоном», — добавил он.

Ранее Брэд Питт впервые вышел на публику с Инес де Рамон.