Oasis выложили новую версию хита Up In The Sky

Брит-поп-группа Oasis опубликовала неизданный трек Up In The Sky (Monnow Valley Version). Его микшировал Ноэл Галлахер, один из основателей коллектива.

© Go.zvuk.com

Новая версия войдет в переиздание дебютного альбома Oasis «Definitely Maybe», которое увидит свет 30 августа. В этом году одной из величайших пластинок в истории исполняется 30 лет.

Лонгплей выйдет ограниченным тиражом и будет доступен на двух CD, цветном виниле и кассетах. В делюкс-версию войдет серия неиздававшихся композиций: отвергнутые при записи песни из студии Monnow Valley Studios, ауттейки из Sawmills Studios, впервые смикшированные Ноэлом Галлахером, и демоверсия баллады Sad Song, включающая вокал Лиама Галлахера.

В прошлом месяце Лиам отыграл 12-дневное турне, в котором исполнял хиты Oasis (уже по традиции без брата Ноэла). В прессе то и дело пишут о возможном реюнионе коллектива, однако оба музыканта не подтверждают эту информацию и до сих пор находятся в сложных отношениях.