Экс-солистка Reflex во второй раз стала мамой

Экс-солистка Reflex Женя Малахова во второй раз стала мамой

© Соцсети

35-летняя певица Женя Малахова поделилась радостной новостью о рождении своего второго ребенка, опубликовав фотографии из родильного дома.

Новым членом семьи стала девочка. Знаменитость сообщила о событии на своей странице лишь спустя три дня после родов, подписав фотографию словами: «12.07.24. Добро пожаловать в этот мир!».

Женя Малахова вышла замуж за бизнесмена Андрея Тарасова в августе 2020 года. В феврале 2022 года у пары родился сын Федор.

После рождения сына певица быстро пришла в форму. В одном из интервью она рассказала о своей диете в период грудного вскармливания, известной как «белая» диета. «Я решила, что если буду употреблять только продукты белого цвета, то они не навредят Феде. Это могли быть судак на пару, банка сгущенки или даже целый торт — все в белом цвете», — поделилась Малахова.