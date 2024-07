Основатель The Zombies Род Арджент объявил о прекращении концертной деятельности

Род Арджент, известный как клавишник и основатель британской рок-группы The Zombies, объявил о прекращении концертной деятельности. Музыкант принял это решение после того, как с ним случился инсульт.

По этой причине группа отменила все запланированные концерты. Единственным мероприятием, которое все же должно состояться, пока остается ежегодный фестиваль Begin Here Festival в британском городе Сент-Олбанс. Это выступление запланировано на ноябрь.

Как передает Rolling Stone, музыкант был озабочен другими вопросами здоровья и давно подумывал о «закате концертной деятельности». Произошедшее лишь ускорило неизбежное решение. Тем не менее Арджент твердо намерен продолжать работу в студии. По словам источника, он уже вернулся к фортепиано ради «столь важной терапии Бахом».

Арджент собрал The Zombies в 60-е. Группа была одной из участниц так называемого «Британского вторжения» вместе с The Beatles, The Kinks, The Yardbirds и многими другими группами. Первый распад коллектива случился в 1968-м. Музыканты несколько раз устраивали реюнион-концерты, после чего окончательно воссоединились в 2001-м. С тех пор у них вышло четыре лонгплея, последний из которых увидел свет в 2023-м.

