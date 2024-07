Нелли Фуртадо анонсировала первый за семь лет альбом «7»

Певица Нелли Фуртадо выпустит седьмой студийный альбом с символичным названием «7» 20 сентября. Это будет ее первый лонгплей за семь лет: предыдущая пластинка The Ride вышла в 2017-м.

В соцсетях Фуртадо сообщила, что работала над альбомом два года в трех разных городах.

«Это звучит странно и глупо, но это не работа для меня. Это очень личное. Музыка — это весь мой язык, вся жизнь, любовь и благословение, поэтому иногда мне трудно собрать все воедино», — призналась исполнительница.



По словам Фуртадо, в альбоме отражены ее эмоции после расставания, а также поиск прежней уверенности в себе как в артистке. Перед премьерой она поделилась лид-синглом Corazón, записанным с колумбийской группой Bomba Estéreo.

Певица взяла творческую паузу после рождения ребенка. В прошлом году она, как в старые добрые времена, вернулась к сотрудничеству с продюсером Тимбалэндом: вместе с Джастином Тимберлейком они выпустили трек Keep Going Up.