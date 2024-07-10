Меладзе предложили продать виллу для нужд СВО

Активисты движения «Ветераны России» предложили певцу Валерию Меладзе продать виллу в Испании ради нужд СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечаются, что таким образом активисты предложили Меладзе продемонстрировать свой патриотизм, после слов певца о желании вернуться обратно в Россию. Кроме того, «Ветераны России» пригласили Меладзе присоединиться к гуманитарным миссиям в зоне СВО. Как уточнил глава движения Ильдар Резяпов, подобными действиями певец докажет, что действительно «открестился от ВСУ».

Названы поддержавшие провокацию Пугачевой звезды

Ранее продюсер Иосиф Пригожин призвал дать Меладзе шанс вернуться на российскую сцену.