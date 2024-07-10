Лерчек официально развелась с мужем

Московский суд расторг брак блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и Артема Чекалина. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Заседание по делу о разводе Чекалиных прошло сегодня, 10 июля. Ни Лерчек, ни ее муж в зале суда не присутствовали. Их интересы представляла Екатерина Гордон.

Известно, что супруги подписали соглашение, по которому трое их детей останутся жить с матерью, но половину времени будут проводить с отцом. У Чекалиных есть месяц на подачу апелляционной жалобы.

Напомним, что на развод подала в марте Лерчек. По ее словам, их отношения с мужем ухудшились из-за уголовного преследования по поводу отмывания денег в особо крупном размере, уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Ни на одно из заседаний они не явились.

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При этом Чекалин подал иск на жену о разделе совместно нажитого имущества. Он хотел взыскать с супруги около 1,2 миллиардов рублей и автомобиль Bentley Continental стоимостью более 29 миллионов рублей. Суд оставил иск без движения, причины неизвестны.