Налоговая закрыла компанию Реввы и Галустяна

Налоговая служба закрыла компанию «Эйс гейминг», соучредителями которой были комики Александр Ревва и Михаил Галустян. Об этом стало известно Mash.

Отмечается, что фирма продавала внутриигровые товары для видеоигры Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Галустян занялся этим бизнесом в 2019 году, через полгода к нему присоединился Ревва. Доля юмористов составляла 20 и 5 процентов соответственно. При этом уточняется, что Галустян прекратил сотрудничество с компанией в 2020 году.

«Все годы [у организации] сплошной минус, налоговая блокировала счета и выяснила, что ничего не происходит, данные у компании фальшивые, деклараций о доходах нет аж с 2021 года. Теперь фирму прикрыли окончательно», — утверждает издание.



Ранее сообщалось, что с компании ООО «Войс Медиа Продакшн» Александра Реввы взыскали пять штрафов. Уточнялось, что на счету фирмы также семь других долгов, которые не оплачиваются с 2022 года.