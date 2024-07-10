Кендалл Дженнер показала архивное обнаженное фото

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер показала архивное откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© @kendalljenner

На размещенном в сторис снимке (на момент написания новости он был удален) 28-летняя манекенщица предстала, лежащей на шезлонге. При этом видно, что знаменитость запечатлена полностью обнаженной, повернувшись спиной к камере. На ней лишь черные солнцезащитные очки и зеленая бейсболка.

Известно, что данный кадр был сделан в июне 2022 года.

В июне сообщалось, что Кендалл Дженнер поделилась серией снимков с отдыха на яхте у берегов Майорки. На опубликованных фото модель позировала в облегающем прозрачном платье фиолетового цвета, сквозь ткань которой виднелась ее обнаженная грудь.