Ольга Бузова заболела в Колумбии

Звезда пожаловалась на ухудшение самочувствия

Телеведущая Ольга Бузова рассказала поклонникам, что неважно себя чувствует. Сейчас звезда задействована в съемках экстремального реалити-шоу в Колумбии.

«Ну вот и приплыли. Привет кондиционерам», — сообщила заболевшая артистка.



Однако, несмотря на самочувствие ведущей, съемки проекта продолжаются. Ольга лишь выпила горячий чайс лимоном и отправилась на площадку под дождем в машине с открытым верхом.

Спустя несколько часов певица почувствовала ухудшение состояния и в ход пошли более действенные средства лечения. Бузова пьет таблетки, использует назальные капли и надевает теплые носки. «Убойная доза перед сном. По старинке еще и „Звездочкой“ намазалась, и надела теплые носки. Болеть нельзя», — заявила телеведущая.