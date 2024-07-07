Гордон объяснила, почему Алсу подала на раздел имущества.

Алсу подала на развод с бизнесом Яном Абрамовым еще в конце мая. За 18 лет брака певица и бизнесмен родили троих детей. У пары в собственности несколько объектов дорогой недвижимости в Москве, Санкт Петербурге, в Крыму и Лондоне, пишет «Московский Комсомолец».

Причины судебного раздела совместно нажитого имущества не называются. Свое мнение о ситуации высказала юрист Катя Гордон.

«Врет!»: Алсу подтвердила связь своего мужа с Анастасией Решетовой

«Раз Алсу подала на раздел имущества, значит все эти милые вбросы в новостях о том, что Абрамов благородно оставляет ей гигантские суммы денег – вранье. Женщина подает на раздел имущества, когда ей не отдают ее половину.

У нас с Алсу есть общие хорошие знакомые и я очень доверяю их мнению о ней. Она порядочная, честная девочка, которую скорее всего обманули. Вот и вся правда. Ну а с точки зрения юриспруденции – совместно нажитое, включая деньги на счетах, при отсутствии брачного контракта поделят пополам», – обьяснила Гордон.



Документы о разделе имущества Савеловский районный суд принял 2 июля, согласно данным портала судов общей юрисдикции Москвы. Беседа сторон намечена на 26 июля.