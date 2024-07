Фотографию Тимберлейка под арестом поместили в галерею

Фотографию под арестом (магшот) Джастина Тимберлейка выставили в галерее Романи Краморис в Саг-Харборе. В июне именно в этом городе певец был арестован за вождение в нетрезвом виде.

© Звук

Новый экспонат получил название «Вечер вторника с участием Джастина Тимберлейка» (оригинал: Tuesday Night Out Featuring Justin Timberlake). По словам сотрудников галереи, это самый современный объект в экспозиции, который уже привлек внимание посетителей.

По информации Page Six, работникам удалось продать «две или три» копии магшота за 520 долларов. Кроме того, многие возвращаются в галерею, увидев фото Тимберлейка.

Сейчас артист находится в туре в поддержку своего свежего альбома Everything I Thought It Was (2024). Пластинка стала первой за шесть лет в дискографии музыканта: его предыдущий полноформатный релиз Man of the Woods вышел в 2018 году.