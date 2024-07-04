Бузова случайно раскрыла имя своего ухажера

Певица Ольга Бузова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее восхитил поступок мужчины, который прислал ей букет красных роз в Колумбию.

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«Я в шоке. На другой конец земли доставить шикарный букет. Фантастика», — порадовалась певица.



На видео артистка убрала записку от поклонника, на которой была его подпись, чтобы подписчики «не увидели лишнего». Однако имя ухажера все-таки попало на видео. На открытке было написано: «От Дмитрия с любовью».

О том, что Бузова на данный момент состоит в отношениях, публично не сообщалось. При этом певица не раз говорила, что хочет завести семью и родить детей.

Бузова была замужем один раз. В 2016 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. По словам артистки, причиной разрыва стали измены спортсмена. В свою очередь, Тарасов утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей.

В 2019 году стало известно о романе Бузовой с блогером Давидом Манукяном (Давой). В 2021 году пара рассталась. Звезда рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.