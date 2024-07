Khalid анонсировал альбом Sincere

R&B- и соул-певец Khalid выпустит свой третий лонгплей Sincere 2 августа. Работа станет первым полноформатником артиста за пять лет.

По словам музыканта, пластинка черпает вдохновение из разговоров, которые он вел со своими поклонниками, товарищами и любящими его людьми. «Когда я переслушиваю этот проект, я слышу уникальный звук, который представляет меня в лучшем виде. Этот альбом — я в 26 лет, продолжающий развиваться с помощью знаний, которые я накопил за эти годы», — поделился Khalid.

В Sincere войдут ранее выпущенные синглы Adore U и Please Don't Fall In Love With Me.

Ранее R&B-звезда SZA анонсировала лонгплей LANA после отмены релиза из-за утечек.