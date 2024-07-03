Deep Purple выпустили сингл Lazy Sod

Британские рок-легенды Deep Purple представили песню Lazy Sod из своего грядущего 23-го лонгплея «=1». Его релиз намечен на 19 июля. Трек стал третьим синглом из альбома после Pictures of You и Portable Door.

Ироничная композиция с мощным риффом из 70-х рассказывает о неблагоприятном положении дел в мире и неспособности лирического героя что-то с этим сделать.

Вокалист группы Иэн Гиллан рассказал, что недавно молодая журналистка спросила его, сколько песен он написал за свою жизнь. Когда музыкант ответил, что более 500, она указала ему на то, что у кантри-певицы Долли Партон их пять тысяч и назвала артиста «ленивым халтурщиком» (с англ. Lazy Sod) — так объясняется название сингла.

В клипе на Lazy Sod коллектив исполняет трек на светлом фоне.

Ранее экс-басист Deep Purple Гленн Хьюз осудил бывших коллег по команде Роджера Гловера и Иэна Гиллана.