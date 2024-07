Скотт Иэн из Anthrax рассказал об упоминании группы в сборнике Стивена Кинга

Гитарист трэш-метал-коллектива Anthrax Скотт Иэн рассказал, что нашел упоминание их трека Madhouse (1985) в последнем на данный момент сборнике рассказов Стивена Кинга You Like It Darker.

В своих соцсетях артист уточнил, что писатель использует композицию металистов как орудие пыток в «довольно жестоком» произведении Finn.

«Я прошу прощения, если звук взрыва моей головы, когда я увидел упоминание Anthrax, разбудил кого-то в самолете», — подытожил Иэн.



Также он всем порекомендовал сборник как «потрясающее летнее чтиво».

You Like It Darker был опубликован в мае 2024-го издательством Simon & Schuster Scribner.

Ранее Скотт становился автором предисловия к одному из изданий книги Кинга «Противостояние» (1978). Альбом группы Among The Living (1987) был вдохновлен этим романом. Кроме того, писатель упоминал Anthrax в произведении «Бесплодные земли» (1991) и признавался, что слушает их во время работы.

В 2023-м коллектив приступил к записи первого с 2016 года полноформатника