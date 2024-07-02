$87.30+1.5593.96+1.54
Почта

Пригожин и Валерия улетели из России

Российская певица Валерия отправилась в Сербию вместе со своим супругом, продюсером Иосифом Пригонам. Об этом сообщает Пятый канал.

Пригожин и Валерия улетели из России
© РИА Новости

Отмечается, что пара на сегодняшний день находится в Белграде.

«В братской Сербии. Какие же здесь замечательные люди», — подписал фото он.

Ранее музыкальный продюсер оценил возможность приезда в Россию украинской певицы Светланы Лободы. Медиаменеджер заявил, что у исполнительницы «есть возможность исправиться» и выступать в России.

Валерия публично пристыдила Пригожина в эфире шоу «Маска»

В апреле музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал хип-хоп-исполнителя Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) лучшим артистом России.

Шоу-бизнес
Валерия
Андрей Косолапов
Иосиф Пригожин
Светлана Лобода