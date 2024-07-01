Одинцовский городской суд Московской области не удовлетворил иск певца Егора Крида к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что Крид требовал признать высказывания Мизулиной порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Речь идет о словах главы Лиги безопасного интернета о том, что благодаря ее работе на Twitch блокируют аккаунты стримеров, в том числе «главного скамера страны — Егора Крида».

По итогам лингвистической экспертизы в высказывании Мизулиной увидели негативные сведения о певце. Там установили, что под словом «скамер» понимается человек, получающий выгоду нечестным способом. При этом эксперты не смогли ответить на вопрос о характере негативных сведений, поскольку он выходит за рамки их специальных знаний.

«Одинцовским городским судом Московской области под председательством судьи Саркисовой Е. В. 1 июля отказано в удовлетворении исковых требований Егора Крида к Екатерине Михайловне Мизулиной и Лиге безопасного интернета», — сообщил источник в суде.

Известно, что певец намерен обжаловать это решение.