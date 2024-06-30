Собчак прокомментировала приезд Канье Уэста в Москву

Российская журналистка Ксения Собчак назвала визит американского рэпера Канье Уэста в Москву «частным». Приезд артиста она прокомментировала у себя в Telegram-канале.

Телеведущая сообщила, что первой о прилете исполнителя сообщила продюсер Яна Рудковская, которая не виделась с ним и вообще не имеет к этому никакого отношения.

«О приезде [Рудковская] узнала просто случайно, так как Гоша Рубчинский вчера днем был на дне рождении сына Киркорова и, видимо, оттуда пошла утечка», — отметила Собчак.



По словам журналистки, она лично поговорила с дизайнером Рубчинским, который рассказал ей, что Канье был приглашен на празднование его дня рождения.

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«Это и есть цель приезда, завтра поедет смотреть площадки для концерта (Лужники первым делом), но самого концерта в эти дни не будет — это частный визит, — добавила Собчак. — Сейчас он отсыпается».



Ранее Рудковская сообщила, что Канье Уэст прилетел в российскую столицу. По ее информации, артист уже готовится к концерту в «Лужниках». Рудковская отметила, что исполнитель остановился в самом центре Москвы.