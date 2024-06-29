Крид поблагодарил всех своих бывших девушек

Егор Крид на концерте в Москве обратился к своим бывшим девушкам

«Спасибо бывшим, что сделали нас сильнее», — сказал певец.



При этом он посоветовал зрителям ждать и верить, если они все еще не встретили свою любовь.

«Есть успех большой, много людей тебя любят, стадион собираешь на 40 тысяч, а вот простого человеческого счастья сильно не хватает. Это грустно», — сказал он.



Как сообщает издание Voice, Крид также признался, что всю жизнь хотел быть отцом, но женщины, с которой хотел бы иметь детей, не нашел.

В 2018 году Крид стал героем шоу «Холостяк», в финале которого выбрал Дарью Клюкину. Однако пара вскоре рассталась. По словам артиста, причиной разрыва стало то, что девушка предпочла популярность, а не отношения с ним.

Известно, что артист встречался с исполнительницей Валей Карнавал, с которой познакомился в 2020 году на съемках своего трека «Девочка с картинки». В 2021-м стало известно о расставании звезд. У Крида также были романы с актрисой Мирославой Карпович, певицей Ольгой Серябкиной, артисткой Нюшей, моделями Дианой Мелисон и Ксенией Дели.