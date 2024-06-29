Хилькевич официально сменила имя дочери

Анна Хилькевич замужем за бизнесменом Артуром Мартиросяном. У них две дочери: Арианне восемь лет, Марии почти шесть.

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В микроблоге актриса рассказала, что получила разрешение от органов опеки сменить имя младшей дочери.

«Нам дали распоряжение на получение свидетельства с новым именем для Машеньки. Едем отмечать», — сообщила она.



Девочку теперь буду звать двойным именем – Анна-Мария. По словам звездной мамы, дочь сама захотела поменять имя. И это было важно сделать до того, как ребенок пойдет в школу, пишет gazeta.ru.

«Еще есть такой фактор: она творческая и необычная девочка и я думаю, что имя Анна-Мария ей очень в жизни пригодится. Оно редкое и может быть красивым творческим псевдонимом», — сказала Хилькевич.



Ранее актриса говорила , что хочет изменить имя дочери Машеньке.

По словам актрисы, они с мужем с самого начала выбрали это имя и были в нем уверены. Но после рождения Анна задумалась.