Калашникова высказалась о разводе Нетребко

Анна Нетребко некоторое время назад объявила о разводе с мужем Юсифом Эйвазовым, с которым прожила больше десяти лет. Анна Калашникова высказалась о причине расставания пары.

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«В тусовке считают, что основная причина их расставания – отсутствие общих детей. По своему опыту скажу, что ничто так не скрепляет отношения, как общие обязательства по детям. Тем более что Юсиф их очень хотел. Он и с сыном Ани от первого брака Тьяго проводил все свободное время, принимал его как родного», - объяснила Анна.



Как писали СМИ, у Юсифа и Анны генетическая несовместимость. Каждый из них с другим партнером может иметь детей, но вместе – нет, пишет «Московский Комсомолец».

«Анна, видя, как Юсиф хочет детей, должна была сделать все, что в ее силах. Тем более что сейчас так много технологий, позволяющих стать родителями. Если бы действительно сильно любила Юсифа, могла бы взять пример с Примадонны и родить наследника. Значит, с ее стороны не было такого сильного желания, поэтому пара и рассталась», - убеждена Калашникова.



Ранее информационное агентство Austria Presse-Agentur опубликовало совместное заявление супругов о решении расстаться. По словам пары, они останутся близкими друзьями, «объединенными общей любовью к Тьяго». Тьяго Аруа является сыном Нетребко, уточнили журналисты. Артисты также попросили публику уважать их частную жизнь и пообещали, что не будут делать других публичных заявлений на эту тему.