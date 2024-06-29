Директор Леонтьева сообщил, где на самом деле живет певец

Популярный исполнитель Валерий Леонтьев вернулся в Россию. Как сообщали СМИ, для того чтобы выступить на корпоративной вечеринке за высокий гонорар.

Однако в беседе с корреспондентами одного из Телеграм-каналов , как пишет «Московский Комсомолец», директор певца Борис Чигирев неожиданно сообщил, что Валерий Яковлевич постоянно живет в РФ.

«Валерий Яковлевич живет в России и иногда уезжает», - сказал Чигирев.



Напомним, в 2022 году Леонтьев улетел к жене в США, где у них есть недвижимость, а в 2023 году директор певца заявлял, что артист закончил карьеру.