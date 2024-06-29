Бузова показала фигуру в купальнике

Певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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38-летняя Ольга Бузова была запечатлена в белом слитном купальнике, который подчеркнул ее тело. Певица предстала перед камерой с пучком и без косметики. Телеведущая позировала в бассейне.

На днях Ольга Бузова сообщила, что прилетела в Колумбию на съемки. Певица выложила видео, которое было снято на пляже. Артистка была запечатлена в лиловом топе-бандо, джинсовых минишортах, белых сабо и солнцезащитных очках.

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Недавно Ольга Бузова и Николай Басков поссорились на премии МУЗ-ТВ. Певец подшутил над коллегой, сказав, что впервые увидел, «чтобы Оля оделась полностью». Звезда, в свою очередь, посетовала о нехватке в стране хороших ведущих. Басков не стал конфликтовать с поп-исполнительницей на сцене, но написал в соцсетях: «Я могу и без микрофона, в отличие от тех, кто в него как коза кричит».

17 июня Мария Погребняк публично поддержала свою подругу Ольгу Бузову. Блогерша опубликовала в соцсетях пост, в котором обратилась к Николаю Баскову. Погребняк заявила, что в стране недостаток настоящих мужчин. Позже певец ответил модели, вспомнив про драку в центре Москвы.

Ранее Анастасию Волочкову высмеяли за видео в крошечном бикини.