Умер вокалист американской группы Crazy Town Сет Бинзер

Умер вокалист рок-группы Crazy Town Сет Бинзер. Ему было 49 лет. Об этом сообщила служба судебно-медицинской экспертизы Лос-Анджелеса.

© mir24.tv

Причина смерти певца неизвестна. Его нашли в собственном доме в США. Бинзер выступал под псевдонимом Шифти Шеллшок. Он основал группу вместе с Бретом Мазуром с 1995 году. В 2000-х годах коллектив стал популярным благодаря песне Butterfly. Работа заняла первое место в хит-параде Billboard Hot 100. Это помогло дебютному альбому группы стал платиновым. Всего на счету Crazy Town было три альбома: The Gift of Game, Darkhorse и The Brimstone Sluggers.

Ранее ушла из жизни французская певица Франсуаза Арди. Ей было 80 лет. Об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на сына исполнительницы.