Альбом The Who «Quadrophenia» станет балетом

По культовой концептуальной пластинке британской рок-группы The Who «Quadrophenia» (1973) поставят балет Quadrophenia, a Mod Ballet в Великобритании.

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Проектом занимаются хореограф Пол Робертс и режиссер Роб Эшфорд, сообщает Variety. Главную роль исполнит актер Перри Фицпатрик. В балете использована оркестровая аранжировка композиторов Мартина Батчелара и Рэйчел Фуллер — жены гитариста и сонграйтера The Who Пита Таунсенда. «Когда я впервые услышал демо этой версии без вокала, моей первой мыслью было то, что из него получится мощный ритмичный и эмоционально захватывающий балет», — поделился музыкант. По его словам, танцевальный спектакль выйдет «пронзительным, нежным, поэтичным и эпичным».

Постановка начнет гастроли по Великобритании летом 2025 года.

Quadrophenia рассказывает о молодежи Лондона и Брайтона в 60-х. В основе сюжета история Джимми, представителя субкультуры модов. В 1979-м по альбому был снят одноименный фильм.

Ранее вокалист The Who Роджер Долтри заявил, что коллектив не будет выступать в виде голограмм.