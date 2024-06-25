Умер фронтмен группы Crazy Town Сет Бинзер. Ему было 49 лет. Об этом сообщает Newsweek.

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Источник сообщил, что музыкант был найден мертвым в собственном доме. На данный момент неизвестно, что стало причиной скоропостижной кончины артиста. Она будет установлена после судмедэкспертизы.

Друзья и родные пока не прокомментировали новости о смерти Сета. Однако на официальном аккаунте певца в социальной сети было опубликовано черно-белое фото, под которым его поклонники сейчас оставляют соболезнования.

Отметим, что Бинзер стал известен благодаря группе Crazy Town. Один из его главных хитов - «Butterfly». Последний гастрольный тур коллектива состоялся в 2023 году.

К слову, долгие годы музыкант боролся с наркотической зависимостью. В 2012 году он даже попал в больницу и пробыл какое-то время в коме. Но после этого смог восстановиться и вновь вернуться к творчеству.

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