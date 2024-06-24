Охлобыстин прокомментировал попадание под санкции ЕС

Российский актер Иван Охлобыстин отреагировал на попадание в новый пакет санкций Евросоюза (ЕС). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Свое попадание в ограничительный список Охлобыстин назвал «волнующим».

«Всем спасибо за 14 пакет, волнующе. Будут бомбить. Скучно», — написал он. Каких-либо дополнительных разъяснений своих слов актер не предоставил.



24 июня Евросоюз утвердил 14-й пакет санкций против России, в который вошли ограничения на транзит российского сжиженного природного газа, запрет на вещание в Евросоюзе ряда российских СМИ, а также ограничительные меры в отношении 116 россиян.