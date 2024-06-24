Певица Kehlani представила новый альбом

R&B-исполнительница Kehlani выпустила свой четвертый полноформатник CRASH. О работе над ним звезда сообщила еще в феврале прошлого года.

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В лонгплей вошло 13 композиций — в том числе фиты с нигерийским афробит-певцом Omah Lay, американской R&B-артисткой Джилл Скотт и пуэрто-риканской рэпершей Young Miko. Жанр пластинки варьируется от хауса до кантри. Многие песни затрагивают сексуальные темы.

Сама Kehlani охарактеризовала CRASH как «радостную» работу: «На этот раз я не привязана ни к какой-то истории, ни к публичному событию, ни к травме, ни к глубоким толкованиям». «Крушение (на англ. Crash — прим. ред.) в любой форме — это пик момента. Это не тревога до него или горевание после», — объяснила девушка.

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